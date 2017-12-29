Подросток придумал целую схему с обменом валют в Киеве. Заработал почти 4 млн грн

29 декабря, 2017, 14:42

В Киеве 17-летнего парня будут судить за мошенничество с обменом валют на сумму более 3,8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подросток приехал в столицу из Черниговской области. В Киеве он сговорился с мужчиной и женщиной о незаконном завладении иностранной валютой граждан.

Мужчина размещал объявления в интернете об обмене валюты по выгодному курсу, а подросток вместе с женщиной снимали помещение под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, исполнявшему роль продавца, последний исчезал из помещения.

Следствие установило причастность группы к совершению четырех таких случаев, в результате чего злоумышленники незаконно завладели средствами граждан на сумму 3,8 млн грн.

Подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также прокуратура сообщает, что материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.