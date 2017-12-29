Под Новый год зрители "Еспресо" увидят "Елка-шоу" с режиссером "Киборгов", музыкантами и политиками

29 декабря, 2017, 12:57

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Буткевич предложит зрителям гремучий коктейль из интересных гостей из всех сфер жизни, современной украинской музыки и сатиры.

В "Елка-шоу" примут участие украинский актер и режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, министр инфраструктуры Владимир Омелян, народный депутат Виктор Чумак певица Анастасия Приходько, группы Dakhabrakha, KOZAK SYSTEM и "Фиолет".

Новогоднее шоу начнется в 23:00.