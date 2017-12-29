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Под Новый год зрители "Еспресо" увидят "Елка-шоу" с режиссером "Киборгов", музыкантами и политиками

В воскресенье, 31 декабря, на Еспресо.TV стартует "Елка-шоу" с ведущим Богданом Буткевичем, который в новогоднюю ночь превратится в "Плохого Санту"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Буткевич предложит зрителям гремучий коктейль из интересных гостей из всех сфер жизни, современной украинской музыки и сатиры.

В "Елка-шоу" примут участие украинский актер и режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, министр инфраструктуры Владимир Омелян, народный депутат Виктор Чумак певица Анастасия Приходько, группы Dakhabrakha, KOZAK SYSTEM и "Фиолет".

Новогоднее шоу начнется в 23:00.

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