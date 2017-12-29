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Почти все области Украины сегодня накроет штормовой ветер

Сегодня в большинстве украинских регионов порывы ветра будут достигать 20 м/с

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 29 декабря в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/сек. Тем временем в Карпатах ветер будет достигать 19-24 м/сек.

Отметим, согласно прогнозам синоптика Наталки Диденко, сегодня в западных областях будет сложная погода, в Карпатах может пройти мокрый снег.

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