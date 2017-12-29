Первая ракетка Украины стала лицом турнира в Москве

29 декабря, 2017, 20:48

Первая ракетка Украины и шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина стала лицом нового турнира WTA International в Москве

Об этом сообщил один из организаторов турнира Александр Островский на своей странице в Twitter, разместив соответствующий постер.

Кроме Свитолиной, на нем изображены российские теннисистки Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.Таким образом, эти теннисистки выступят на этом грунтовом турнире, который получил название Moscow River Cup, в июле.

Отметим, что эти соревнования в 2018 году состоятся впервые, в календаре WTA они заменят турнир в шведском Бастаде. Призовой фонд составит $750 тысяч.

Отметим, что Москва имеет еще один турнир в календаре WTA, который проходит в октябре на твердом покрытии в зале и имеет более высокие категории (Premier) и призовой фонд.