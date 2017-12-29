Переводчик Гройсмана "самая большая пойманная рыба", - глава СБУ
Об этом он сказал в эфире канала "ТРК Украина", передает "Укринформ".
"Ежов довольно крупная "рыба". Пожалуй, самая большая пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел, по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сказал он.
Но при этом он отметил, что не будет отрывать тайну о количестве человек. Вместе с тем, он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.
"Я пользуюсь случаем и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.
Глава СБУ, отвечая на вопрос можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, "я убежден, что да".
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России, за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам сведения о зарубежных поездках и переговорах главы правительства.
- Ежову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога.
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