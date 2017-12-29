Переводчик Гройсмана "самая большая пойманная рыба", - глава СБУ

29 декабря, 2017, 07:16

Глава СБУ Василий Грицак считает переводчика Станислава Ежова, подозреваемого в работе на спецслужбы России, самой крупной "рыбой", которую поймали за времена Независимости

Об этом он сказал в эфире канала "ТРК Украина", передает "Укринформ".

"Ежов довольно крупная "рыба". Пожалуй, самая большая пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел, по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сказал он.

Но при этом он отметил, что не будет отрывать тайну о количестве человек. Вместе с тем, он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.

"Я пользуюсь случаем и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.

Глава СБУ, отвечая на вопрос можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, "я убежден, что да".