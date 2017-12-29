Обмен заложниками: в следующем году могут согласиться на формулу 70 на 20

29 декабря, 2017, 16:42

Второй этап обмена пленными между украинской стороной и боевиками может состояться в следующем году по формуле 70 на 20

Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко в эфире "Громадського".

Он отметил, что уже в середине января Трехсторонняя контактная группа в Минске вернется к своей работе. Во время встречи гуманитарной подгруппы могут обсудить второй этап обмена пленными, чтобы реализовать формулу "всех на всех".

"Предварительно участниками ТКГ уже озвучено, что речь о втором этапе будет идти в соотношении 70 человек, которых запрашивают боевики, и около 20 человек, которых они на втором этапе готовы передать", - подчеркнул Крикливенко.

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