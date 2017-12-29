Обмен заложниками: в следующем году могут согласиться на формулу 70 на 20
29 декабря, 2017, 16:42
Второй этап обмена пленными между украинской стороной и боевиками может состояться в следующем году по формуле 70 на 20
Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко в эфире "Громадського".
Он отметил, что уже в середине января Трехсторонняя контактная группа в Минске вернется к своей работе. Во время встречи гуманитарной подгруппы могут обсудить второй этап обмена пленными, чтобы реализовать формулу "всех на всех".
"Предварительно участниками ТКГ уже озвучено, что речь о втором этапе будет идти в соотношении 70 человек, которых запрашивают боевики, и около 20 человек, которых они на втором этапе готовы передать", - подчеркнул Крикливенко.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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