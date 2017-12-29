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Немецкая газета назвала украинскую шахматистку "победителем дня"

Немецкая газета Bild в своей традиционной рубрике назвала украинскую шахматистку Анну Музычук "победителем дня" после ее сообщения в Facebook от 23 декабря о бойкоте чемпионата мира по шахматам в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Радио Свобода.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, а теперь я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых", – написала Музычук.

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В то же время, титул "неудачник дня" достался вице-премьеру правительства России Виталию Мутко после того, как он ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Перед этим, 25 декабря, Мутко заявил, что приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза.

Это произошло на фоне обвинений в причастности к поддерживаемой государством допинговой программе в российском спорте. Из-за этого Международный олимпийский комитет пожизненно лишил Мутко права присутствовать на Олимпиадах.

 

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