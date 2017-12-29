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Наблюдатели ОБСЕ рассказали, где боевики поставили "Грады" вопреки договоренностям

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ увидели на оккупированных Россией территориях вооружение, которое сохраняется вопреки Минским договоренностям об отводе сил и средств от линии разграничения

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в оккупированных районах наблюдатели зафиксировали 1 реактивную систему залпового огня "Град" (122 мм) вблизи поселка Мирное (28 км на юго-запад от Луганска) и еще 3 РСЗО "Град" возле поселка Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка). Такое размещение вооружений нарушает линии отвода.

Кроме того, в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели посетили постоянное место хранения вооружения за пределами линий отвода и обнаружили, что там до сих пор не хватает 10 танков (3 танка Т-64 и 7 танков Т-72).

Вместе с тем, в подконтрольном Украине районе наблюдатели зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" (122 мм) вблизи поселка Богоявленка (46 км на юго-запад от Донецка), что также является нарушением линий отвода.

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