Минобразования запретило вузам пользоваться сайтами с доменом “ru” и “ру”

29 декабря, 2017, 17:12

Министерство образования поручило ограничить доступ в доменных зонах "ru" и "ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента №47 от 25.02.2017.

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников. Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" призвано не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" и использованию российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира.