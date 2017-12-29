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Минобразования запретило вузам пользоваться сайтами с доменом “ru” и “ру”

Министерство образования поручило ограничить доступ в доменных зонах "ru" и "ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента №47 от 25.02.2017.

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников. Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" призвано не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" и использованию российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира.

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