МОК утвердил форму россиян на Олимпиаде-2018

29 декабря, 2017, 22:37

Международный олимпийский комитет одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года

Об этом сообщила основательница компании-производителя формы, передает Meduza.

По ее словам, с формы убрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России.

Вместо них будет только эмблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России).

Сама форма будет иметь три основные цвета - серый, белый и красный.

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