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МОК утвердил форму россиян на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года

Об этом сообщила основательница компании-производителя формы, передает Meduza.

По ее словам, с формы убрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России.

Вместо них будет только эмблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России).

Сама форма будет иметь три основные цвета - серый, белый и красный.

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  • Напомним, за создание россиянами государственной системы допинга в спорте Международный Олимпийский комитет запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинга.
  • Исполком МОК также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.
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