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Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии Ring


фото: boxingscene
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года по версии журнала Ring

Об этом сообщает Ring.

Ring является самым авторитетным боксерским изданием в мире. Перед этим Ломаченко признали лучшим спортсменом три другие известные боксерские издания.

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  • Василий Ломаченко в 2017 году трижды защитил титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.
  • Украинец досрочно победил американца Джейсона Сосу, колумбийца Мигеля Маррьягу и кубинца Гильермо Ригондо.
  • 9 декабря в Нью-Йорке в поединке двукратных олимпийских чемпионов Ригондо сдался Ломаченко после 6 раунда.
  • Ранее бой украинца Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа признали лучшим поединком 2017 года.
  • 22 декабря Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года в опросе авторитетного сайта Boxing News 24.

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