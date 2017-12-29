Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии Ring

29 декабря, 2017, 23:30

Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года по версии журнала Ring

Об этом сообщает Ring.

Ring является самым авторитетным боксерским изданием в мире. Перед этим Ломаченко признали лучшим спортсменом три другие известные боксерские издания.

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Василий Ломаченко в 2017 году трижды защитил титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.

Украинец досрочно победил американца Джейсона Сосу, колумбийца Мигеля Маррьягу и кубинца Гильермо Ригондо.

9 декабря в Нью-Йорке в поединке двукратных олимпийских чемпионов Ригондо сдался Ломаченко после 6 раунда.

Ранее бой украинца Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа признали лучшим поединком 2017 года.

22 декабря Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года в опросе авторитетного сайта Boxing News 24.

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