Киевляне чаще оплачивают коммунальные услуги через интернет. Новости компании

29 декабря, 2017, 13:55

Жители столицы Украины начали все активнее оплачивать коммунальные услуги через интернет

Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.

За горячую воду, отопление и электроэнергию можно рассчитаться не только с помощью интернет-банкинга или других платежных систем. Компания "Киевэнерго" открыла еще в 2016 г. онлайн-платформу "Личный кабинет из горячей воды и отопления". Которая дает возможность проверять состояние счетов, передавать показания счетчиков и собственно осуществлять саму оплату. В систему интегрированы различные платежные сервисы.



"Чтобы могли комфортно проводить оплаты, а также контролировать всю историю начислений, всю историю показателей, которые они передавали. И это действительно максимальный комфорт для клиентов, потому что проведение оплаты через личный кабинет занимает не более 2 минут, все расчеты можно сделать без комиссии", - подчеркнул директор "Киевэнерго" Андрей Таляр.

"Личный кабинет" приобретает все большую популярность. В разделе электроэнергия уже зарегистрировалось 550 тысяч киевлян. А по центральному отоплению и горячему водоснабжению - более 300 тысяч.

"В личном кабинете можно, во-первых, регулировать самомому, сколько потратил, какими являются расходы на электроэнергию или тепло, там же счетчик тепла тоже вносится, знаешь, сколько внес, сколько нужно оплатить. Все прекрасно работает", - рассказал киевлянин Александр Павлюченко.

Зарегистрироваться в системе просто. Нужно ввести имя и электронную почту. На которую придет письмо о подключении. Для активации достаточно ввести номер личного счета. Можно подключить и несколько личных счетов и оплачивать счета по нескольким квартирам.



"Если там бабушка живет в одной квартире, сын, или дочь, или внук живут в другой, он может у себя через интернет платежи в личном кабинете завести на два счета, как своей бабушке так и собственный, и соответственно по этим двум лицевым счетам осуществлять платежи и вносить показатели", - подытожил Таляр.

Воспользоваться разделом “электроэнергия” в Личном кабинете можно и через мобильные приложения. В компании продолжают расширять функционал сервиса. Чтобы клиенты получили новые полезные возможности.