Кто в Украине больше всех зарабатывает. Данные Госстата
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В разрезе видов экономической деятельности, зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы:
- на транспорте (в среднем 8 023 грн),
- оптовой и розничной торговле (8 082 грн),
- в промышленности (8 169 грн),
- в науке (10 378 грн),
- в сфере обороны (10 887 грн),
- сфере ИТ (13 044 грн),
- финансовой и страховой деятельности (13 164 грн),
- в авиационном транспорте (30 390 грн).
Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.
В промышленном разрезе самые высокие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11 643 грн.
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