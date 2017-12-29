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Кто в Украине больше всех зарабатывает. Данные Госстата

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 7479 грн, что в 2,3 раза больше законодательно установленной минимальной заработной платы и на 38,3% превышает аналогичный показатель ноября 2016 года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В разрезе видов экономической деятельности, зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы:

- на транспорте (в среднем 8 023 грн),

- оптовой и розничной торговле (8 082 грн),

- в промышленности (8 169 грн),

- в науке (10 378 грн),

- в сфере обороны (10 887 грн),

- сфере ИТ (13 044 грн),

- финансовой и страховой деятельности (13 164 грн),

- в авиационном транспорте (30 390 грн).

Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.

В промышленном разрезе самые высокие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11 643 грн.

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