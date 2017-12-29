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Какие преступления чаще всего случались в Украине в этом году. Данные полиции

52% преступности в Украине за 11 месяцев 2017 года составляют кражи, а 0,3% - убийства

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Основной сегмент преступности - это кражи. Их - 52%. И самый маленький - 0,3% - это убийства. 2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которое расследовалось по состоянию на 31 декабря 2016 года. За 11 месяцев 2017 года – 490 280 правонарушений. При этом количество раскрытых нами преступлений выросло на 40 тысяч", - заявил он.

Он подчеркнул, что полиции удалось сократить совершения краж на 50 тысяч.

"Нам удалось сократить совершения таких преступлений (краж, - ред.) почти на 50 тысяч (из 303 тысяч в 2016 году – до 254 тысяч в 2017 году). 72 712 краж было раскрыто и направлено в суд в прошлом году. В этом году - 88 423", - сказал он.

Князев сообщил, что полиция раскрыла совершение таких преступлений как краж в квартире на 2,5 тыс больше.

"Один из видов воровства - кражи из квартир. В 2016 году таких преступлений было раскрыто 5565, в этом году мы раскрыли 8017. На 2,5 тысячи больше. То есть возросла эффективность работы криминальной и следственной полиции, что привело к изменению сегмента совершенных правонарушений в целом", - отметил он.

Также в этом году полиция раскрыла свыше 60% разбойных нападений.

"В прошлом году было зафиксировано 3560 разбойных нападений, в этом году - 2663. То есть на 1 тыс меньше. А раскрытых? В прошлом году было раскрыто 49% таких преступлений в отношении осуществленных, в этом году - 61%", - заявил он. "В прошлом году было более 25 тысяч грабежей, в этом году - 16 455. Превентивно сработали хорошо – на 9 тысяч стало меньше, но раскрыто только на 280 грабежей больше", - добавил он.

По его словам, в 2016 году полиция также открыла 6216 уголовных производств по квалификации "убийство", а в 2017 году - 5157. Он рассказал, что в этом году произошло почти 1400 убийств.

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