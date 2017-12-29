Как выглядит зимний Марс. Фоторепортаж NASA
29 декабря, 2017, 16:19
Зимой Марс визуально меняется, поскольку атмосфера из углекислого газа превращается в "сухой мороз", цепляющийся за поверхность
Об этом говорится на сайте NASA.
Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры, чтобы сделать детальные фото Красной планеты.
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- Напомним, что инженеры NASA разработали новые колеса для аппаратов, предназначенных для спуска на другие планеты.
- Космическое агентство уже ведет строительство и тестирование самой мощной ракеты в истории, которая будет осуществлять путешествия на Марс.
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