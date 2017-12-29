Как выглядит зимний Марс. Фоторепортаж NASA

29 декабря, 2017, 16:19

Зимой Марс визуально меняется, поскольку атмосфера из углекислого газа превращается в "сухой мороз", цепляющийся за поверхность

Об этом говорится на сайте NASA.

Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры, чтобы сделать детальные фото Красной планеты.

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