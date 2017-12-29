Гривна официально подешевела до 28 грн/$. Новый курс будет действовать до 3 января
29 декабря, 2017, 13:30
Нацбанк ослабил гривну до 28,07 грн/долл., 33,5 грн/евро и 0,49 грн/руб.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новый официальный курс валют установлен на период с 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 года включительно.
Стоимость доллара США на черном рынке по состоянию на 13:15 пятницы, 29 декабря, составила в среднем 28,00-28-12 грн/долл. в покупке и продаже соответственно.
Предложения покупки доллара на черном рынке колеблются от 27,9 грн до 28,20 грн, продают валюту США в диапазоне 28,07-29,00 грн/долл.
Евро на черном рынке в покупке и продаже стоит в среднем 33,19-33,42 грн, средняя стоимость 10 российских рублей - 4,73-4,77 грн.
- Напомним, 18 декабря НБУ продал с аукциона $75,2 млн, чтобы удержать курс гривны, а 22 декабря - еще $43 млн.
- Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты в январе 2018 года.
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