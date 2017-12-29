 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан, - СБУ

Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских заробитчан, которые находятся в России

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, находящихся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы сегодня раскрыли ", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ прекрасно понимает: в отношении военнослужащих ВСУ, и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.

  • Напомним, что в Донецкой области СБУ задержала информатора боевиков "ДНР", которого завербовали через соцсеть "ВКонтакте".
  • Председатель СБУ Василий Грицак считает переводчика Станислава Ежова, подозреваемого в работе на спецслужбы России, самой крупной "рыбой", которую поймали во времена Независимости.
  • По данным СБУ, Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы, а члены этих организаций зачастую даже не догадываются об этом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать