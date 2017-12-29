ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан, - СБУ
29 декабря, 2017, 18:29
Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских заробитчан, которые находятся в России
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.
"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, находящихся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы сегодня раскрыли ", - сказал он.
По словам Грицака, СБУ прекрасно понимает: в отношении военнослужащих ВСУ, и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.
- Напомним, что в Донецкой области СБУ задержала информатора боевиков "ДНР", которого завербовали через соцсеть "ВКонтакте".
- Председатель СБУ Василий Грицак считает переводчика Станислава Ежова, подозреваемого в работе на спецслужбы России, самой крупной "рыбой", которую поймали во времена Независимости.
- По данным СБУ, Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы, а члены этих организаций зачастую даже не догадываются об этом.
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