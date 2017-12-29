ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан, - СБУ

29 декабря, 2017, 18:29

Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских заробитчан, которые находятся в России

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, находящихся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы сегодня раскрыли ", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ прекрасно понимает: в отношении военнослужащих ВСУ, и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.