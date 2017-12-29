ФФУ навсегда дисквалифицировала 18 футболистов, игравших в матчах "ДНР"

29 декабря, 2017, 16:31

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пожизненно запретил выступления и иную связанную с футболом деятельность 18 игрокам, которые принимали участие в организованных террористами "ДНР" футбольных матчах

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"КДК ФФУ рассмотрел дело о заявление СБУ относительно футболистов, которые принимали участие в футбольных матчах в составе так называемой "ДНР", и решил пожизненно запретить им осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - говорится в сообщении.

Читайте также. Почему крымчанин с российским паспортом судит топовые футбольные матчи

Запрет касается футболистов Владимира Кравченко, Дениса Никулина, Максима Синькова, Анатолия Селезнева, Сергея Крохмаля Андрея Кушнира, Андрея Рябого, Владислава Мишина, Руслана Зинченко, Ярослав Махно, Романа Саетова, Платона Свиридова, Дениса Поточного, Ивана Иванова, Игоря Дмитришина, Виктора Станенко, Никиты Шмакова, Константина Золотаря.