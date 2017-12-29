Экспертиза подтвердила, что Саакашвили действительно разговаривал с Курченко на обнародованных пленках, - ГПУ
29 декабря, 2017, 13:37
Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган.
Фоноскопическую экспертизу провел Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений Саакашвили, Курченко, Динника, Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства", - рассказала Сарган.
- Ранее сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева.
- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Курченко торговался с Саакашвили о возвращении в Украину, Одесский НПЗ, медиахолдинг и футбольный клуб.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Суд отказался арестовать Саакашвили.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
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