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Экспертиза подтвердила, что Саакашвили действительно разговаривал с Курченко на обнародованных пленках, - ГПУ

Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган.

Фоноскопическую экспертизу провел Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений Саакашвили, Курченко, Динника, Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства", - рассказала Сарган.

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