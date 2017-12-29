Эксперт назвал экономические предпосылки для изменения тарифов на электроэнергию для промышленности

29 декабря, 2017, 15:38

Рост тарифов для промышленных потребителей имеет понятные экономические причины. Однако, существующая модель сдерживания тарифов для населения за счет перекладывания финансового бремени на предприятия, не соответствует опыту передовых стран

Такое мнение выразил экономический эксперт, заместитель редактора отдела "Бизнес" проекта "Новое время" Олег Гавриш в эфире телеканала "Прямой".

"У нас в стране инфляция 13%. Кроме того, у нас фактически весь год имела место девальвация гривни, гривня девальвировала на 15-20%. Соответственно, есть смысл повышать и те виды электроэнергии, которые привязаны по топливу к курсу доллара. ...В принципе, рост тарифов на электроэнергию понятен. Их должны были поднять раньше, но не делал это потому, что не работала НКРЭКУ", - рассказал Олег Гавриш.

Эксперт раскритиковал практику перекрестного субсидирования, при которой низкие тарифы на электроэнергию для населения сохраняются за счет более высоких тарифов для промышленности.

"Перекрестное субсидирование, которое существует у нас, когда забирают деньги у промышленности и отдают населению. Это то, что не работает ни в одной цивилизованной стране", - подчеркнул он.

Выход из сложившейся ситуации Олег Гавриш видит в скорейшем формировании рынка электроэнергии, закон о котором под давлением Европейского Сообщества принят Верховной Радой в этом году.

"Украине нужен как воздух свободный рынок электроэнергии. Тогда цена будет формироваться биржей, а не НКРЭКУ", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, 28 декабря НКРЭКУ утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 2018 год на уровне 1561,99 грн/МВт-час. При этом тариф для Укргидроэнерго вырос на 20%, для угольных ТЭС и возобновляемой энергетики - на 16%, для Энергоатома - на 15%, для ТЭЦ - на 14%.

Председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания подчеркнул, что тарифы на электроэнергию для населения в 2018 году не изменятся. Но будут повышены тарифы для промышленности. По заверению Регулятора, в Украине цены на электроэнергию остаются самыми низкими в Европе для всех категорий потребителей.