Эксперт назвал экономические предпосылки для изменения тарифов на электроэнергию для промышленности
Такое мнение выразил экономический эксперт, заместитель редактора отдела "Бизнес" проекта "Новое время" Олег Гавриш в эфире телеканала "Прямой".
"У нас в стране инфляция 13%. Кроме того, у нас фактически весь год имела место девальвация гривни, гривня девальвировала на 15-20%. Соответственно, есть смысл повышать и те виды электроэнергии, которые привязаны по топливу к курсу доллара. ...В принципе, рост тарифов на электроэнергию понятен. Их должны были поднять раньше, но не делал это потому, что не работала НКРЭКУ", - рассказал Олег Гавриш.
Эксперт раскритиковал практику перекрестного субсидирования, при которой низкие тарифы на электроэнергию для населения сохраняются за счет более высоких тарифов для промышленности.
"Перекрестное субсидирование, которое существует у нас, когда забирают деньги у промышленности и отдают населению. Это то, что не работает ни в одной цивилизованной стране", - подчеркнул он.
Выход из сложившейся ситуации Олег Гавриш видит в скорейшем формировании рынка электроэнергии, закон о котором под давлением Европейского Сообщества принят Верховной Радой в этом году.
"Украине нужен как воздух свободный рынок электроэнергии. Тогда цена будет формироваться биржей, а не НКРЭКУ", - подытожил эксперт.
Как сообщалось, 28 декабря НКРЭКУ утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 2018 год на уровне 1561,99 грн/МВт-час. При этом тариф для Укргидроэнерго вырос на 20%, для угольных ТЭС и возобновляемой энергетики - на 16%, для Энергоатома - на 15%, для ТЭЦ - на 14%.
Председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания подчеркнул, что тарифы на электроэнергию для населения в 2018 году не изменятся. Но будут повышены тарифы для промышленности. По заверению Регулятора, в Украине цены на электроэнергию остаются самыми низкими в Европе для всех категорий потребителей.
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