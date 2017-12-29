Экс-премьер Великобритании Тэтчер как-то отказалась лететь с пандой из-за предрассудков, - архивы
Об этом сообщает BBC.
В начале 80-х Смитсоновский институт в Вашингтоне попросил британцев одолжить Чиа-Чиа для спаривания с американским пандой Чин-Чином.
Лорд Закерман, президент Лондонского зоологического общества, предложил, чтобы панда полетела с премьером в Вашингтон на самолете "Конкорд". Но Тэтчер заявила, что панды не является "хорошей приметой" для политиков.
Секретарь правительства сэр Роберт Армстрон написал: "Лорд Закерман рассматривает это как демонстрацию особых отношений и с радостью объявил бы о передаче панды или ее перевозки в тот способ, который, по мнению премьер-министра, принес бы наибольшую пользу англо-американским отношениям".
"Он даже предложил, чтобы премьер-министр взяла панду в свой "Конкорд", когда в следующем месяце полетит в Вашингтон", - сказано в документах.
Но личный секретарь госпожи Тэтчер Клайв Уитмор ответил: "Она прокомментировала, что не возьмет панду с собой, мол, "панды и политики не является хорошей приметой!". Документы также показывают, какой была первая реакция Тэтчер.
В короткой записке по этому поводу она написала синим фломастером: "Я не возьму панду с собой". Слова "не" и "собой" при этом подчеркнуты.
Затем она добавила: "Лорд С знает о панд больше, чем я, - уверена, что он сможет организовать эти вещи".
- Британцы считают бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер самой влиятельной женщиной за последние два века.
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