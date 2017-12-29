Британия угрожает Facebook и Twitter санкциями
Об этом сообщает The Guardian.
Компаниям Facebook и Twitter дали время до 18 января, чтобы выдать отчет о российской компании дезинформации на своих платформах. Об этом заявил изданию Дамиан Коллинз, председатель комитета по вопросам цифровой безопасности, СМИ и спорта.
"Мы должны ввести определенный механизм, который бы говорил: если вы не можете эффективно контролировать свою платформу, если вы будете игнорировать запросы на противодействие, если вы не сможете эффективно осуществлять действия мониторинга и блокировать проблематичный контент, то мы введем санкции против вас", - объясняет Коллинз.
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Глава департамента уже обращался к компаниям с просьбой предоставить информацию относительно онлайн влияния России, но ответы были общие и неудовлетворительные.
По словам Колинза, правительство получило "больше пояснений относительно активности на ваших сайтах от журналистов и ученых, чем от представителей социальных сетей".
Пока неизвестно, какую форму будут иметь санкции. Прогнозируют, что правительство нацелится на рекламу в социальных сетях, без которой они не смогут получать прибыль.
- В сентябре ЕС уже выдвинул последний ультиматум относительно работы компаний Facebook, Twitter, Microsoft, Google. Те должны более эффективно избавляться от оскорбительных комментариев в соцсетях, иначе их ждут юридические последствия от Евросоюза.
- В октябре парламент Великобритании обратился к Facebook за информацию о любой оплаченной деятельности в соцсети с аккаунтов, связанных с Россией.
- В ноябре Facebook и Twitter заявили, что примут участие в расследовании Великобритании о вмешательстве России в референдум по выходу страны из ЕС.
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