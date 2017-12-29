Боевики "ДНР" завербовали украинца через "ВКонтакте", - СБУ

29 декабря, 2017, 12:18

На Донетчине СБУ задержала информатора боевиков "ДНР", которого завербовали через соцсеть "ВКонтакте"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Донецка, который проживает на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через "ВКонтакте".

За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области.

У информатора изъяты средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим кураторам, а также банковские платежные карточки, куда террористы перечисляли деньги.

Задержанному объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.