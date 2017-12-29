Боевикам не передавали деда, из-за взрывчатки которого погиб боец АТО, - начальник колонии
29 декабря, 2017, 07:53
Пенсионер с Луганщины, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения за теракт на блокпосту ВСУ, находится в колонии в Ровенской области
Об этом сообщил начальник Городищанской колонии Юрий Луцюк в комментарии "Громадскому".
Он заявил, что информация о передаче его боевикам во время обмена не соответствует действительности.
По его словам, осужденный находится в колонии и никто его на обмен не возил.
- 28 декабря "ТСН" сообщила, что заключенного за теракт передали во время обмена боевикам.
- Напомним, три года назад дед пришел к украинским военных, назвавшись местным жителем, и подарил им 3-литровую банку меда. Он поблагодарил их за службу и ушел. А когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась. В результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу.
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