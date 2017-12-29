Боевикам не передавали деда, из-за взрывчатки которого погиб боец АТО, - начальник колонии

29 декабря, 2017, 07:53

Пенсионер с Луганщины, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения за теракт на блокпосту ВСУ, находится в колонии в Ровенской области

Об этом сообщил начальник Городищанской колонии Юрий Луцюк в комментарии "Громадскому".

Он заявил, что информация о передаче его боевикам во время обмена не соответствует действительности.

По его словам, осужденный находится в колонии и никто его на обмен не возил.