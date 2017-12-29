Астрономы показали фото туманности из созвездия Ориона

29 декабря, 2017, 19:40

Астрономы сделали снимок туманности М78, которая состоит из трех частей

Об этом сообщает Naked Science.

Туманность располагается на расстоянии 1500 световых лет от Земли в созвездии Ориона, ее протяженность составляет около пяти световых лет. Оттенок туманности обусловлен тем, что она преимущественно состоит из пыли, отражающей голубой свет горячих молодых звезд.

Слева от M78 на снимке расположена еще одна отражательная туманность – NGC 2071. Справа находится гораздо более компактная туманность МакНейла – переменная туманность, связанная с молодой Солнечной системой. На темных полосах пыли туманности выделяются яркие струи, идущие от звезд, – это объекты Хербіга–Аро.