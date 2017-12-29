Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году, - Bloomberg
Соответствующий отчет на своем сайте опубликовало издание Bloomberg.
2017 выдался успешным для украинского фондового индекса. Украинский показатель держался на уровне 80%. Издание объясняют такую позицию восстановлением украинской экономики и оптимистичным прогнозам Международного валютного фонда.
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Также среди стран-лидеров Казахстан и Монголия. Их фондовые индексы показали результат в 64% и 63% соответственно.
Издание Bloomberg отметило рост стоимости криптовалюты. Биткоин в этом году совершил прыжок на 1500%, хотя пессимисты называют этот феномен "мыльным пузырем".
Справка: Фондовый индекс - инструмент, который используют инвесторы и финансовые менеджеры для того, чтобы описать состояние рынка и сравнить доходность конкретных инвестиций.
- В рейтинге "Doing Business 2018" Украина заняла 76 место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом.
- В декабре стало известно, что Украина оказалась в середине рейтинга лучших стран для бизнеса от Forbes.
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