Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году, - Bloomberg

29 декабря, 2017, 15:23

В 2017 году акции украинских компаний имели наибольший спрос на мировом рынке

Соответствующий отчет на своем сайте опубликовало издание Bloomberg.

2017 выдался успешным для украинского фондового индекса. Украинский показатель держался на уровне 80%. Издание объясняют такую позицию восстановлением украинской экономики и оптимистичным прогнозам Международного валютного фонда.

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Также среди стран-лидеров Казахстан и Монголия. Их фондовые индексы показали результат в 64% и 63% соответственно.

Издание Bloomberg отметило рост стоимости криптовалюты. Биткоин в этом году совершил прыжок на 1500%, хотя пессимисты называют этот феномен "мыльным пузырем".

Справка : Фондовый индекс - инструмент, который используют инвесторы и финансовые менеджеры для того, чтобы описать состояние рынка и сравнить доходность конкретных инвестиций.