29 декабря в Киеве побит температурный рекорд

29 декабря, 2017, 16:48

Ночь на 29 декабря стала самой теплой за 136 лет наблюдений за погодой в Киеве

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Ночь на 29 декабря 2017 года стала самой теплой с 1881 года. Температура не опускалась ниже 4,8 градусов тепла. Это на 2 градуса выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в 1974 году.

День 29 декабря тоже отличился высокими показателями. Сегодня столбик термометра после полудня поднялся до 8,2 градуса с отметкой плюс, превысив показатели 2000 года.

Это уже третий температурный рекорд декабря в столице.