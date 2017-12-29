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29 декабря в Киеве побит температурный рекорд

Ночь на 29 декабря стала самой теплой за 136 лет наблюдений за погодой в Киеве

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Ночь на 29 декабря 2017 года стала самой теплой с 1881 года. Температура не опускалась ниже 4,8 градусов тепла. Это на 2 градуса выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в 1974 году.

День 29 декабря тоже отличился высокими показателями. Сегодня столбик термометра после полудня поднялся до 8,2 градуса с отметкой плюс, превысив показатели 2000 года.

Это уже третий температурный рекорд декабря в столице.

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