Заместителю мэра Запорожья объявили о подозрении

28 декабря, 2017, 09:55

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в деле о фиктивных тендерах

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору с группой лиц, в особо крупных размерах.

30-летний заместитель городского главы - четвертый подозреваемый по этому делу.

Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский райсуд Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что Пустоварова разыскивали правоохранители. Как сообщил его адвокат Игорь Чумаченко "Украинскии новостям", Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о розыске, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Состояние здоровья заместителя мэра удовлетворительное. Адвокат отметил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского главы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у Марченко.

Впоследствии Березюк заявил, что правоохранители задержали в Запорожье Марченко и руководителя ее фракции в городском совете Дарью Трухан.

Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму более 86 млн гривень.

22 декабря заместителю главі Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн ​​грн бюджетных средств.

Генпрокуратура опубликовала часть материалов по делу Владислава Марченко и его брата Марка.