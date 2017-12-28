Заместителю мэра Запорожья объявили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору с группой лиц, в особо крупных размерах.
30-летний заместитель городского главы - четвертый подозреваемый по этому делу.
Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский райсуд Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.
Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности.
Ранее стало известно, что Пустоварова разыскивали правоохранители. Как сообщил его адвокат Игорь Чумаченко "Украинскии новостям", Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о розыске, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.
Состояние здоровья заместителя мэра удовлетворительное. Адвокат отметил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.
21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского главы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у Марченко.
Впоследствии Березюк заявил, что правоохранители задержали в Запорожье Марченко и руководителя ее фракции в городском совете Дарью Трухан.
Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму более 86 млн гривень.
22 декабря заместителю главі Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
Генпрокуратура опубликовала часть материалов по делу Владислава Марченко и его брата Марка.
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