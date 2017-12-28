За день биткоин упал на $2 тысячи

28 декабря, 2017, 10:59

За последние 24 часа курс биткоина потерял 12% в цене

Об этом сообщает Сoinmarketcap.

28 декабря курс криптовалюты упал с $16,6 до $14,6 тысяч. Это уже второе резкое падение биткоина за несколько недель.

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17 декабря курс биткоина поднялся до нового рекорда - $20 тысяч. Но за следующие 7 дней курс совершил скачок до $12 тысяч. Далее криптовалюта понемногу стабилизировалась на уровне $16 тысяч, а сегодня опять упала.

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Отмечается, что в начале года цена криптовалюты на бирже едва достигала $1 тысячи.