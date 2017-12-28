За 15 лет матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза. В правительстве рассказали почему

28 декабря, 2017, 14:30

Количество матерей-одиночек в Украине увеличилось из-за высокого уровня разводов в течение первого года брака

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Еспресо.TV.

По словам министра, каждый 5-й ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом "теневом браке". А количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза.

Министр объясняет эту статистику высоким уровнем разводов в течение первого года брака, спровоцированных бытовыми проблемами. В Украине 10% супружеских пар распадаются после 1 года брака.

"При создании семьи большой проблемой является жилье. Наша главная задача - обеспечить молодежные программы строительства жилья. Необходимо ввести такие же программы, по которым мы работаем с ветеранами АТО и сиротами. Будет у них крыша над головой - они все решат», - заявил Рева.

Сейчас рассматривают возможность предоставления жилья через льготную систему кредитования или через программу софинансирования с местными органами власти.

В феврале Министерство юстиции заявило, что не намерено инициировать развод в течение суток, по примеру действующего проекта "Брак в течение суток"

А с 26 по 30 апреля в Киеве подано рекордное количество заявлений на брак, что в 1,5-2,5 раза превысило средние показатели за аналогичные периоды.

27 ноября в Украине 21000 пар воспользовались услугой "Брак в течение суток".