WhatsApp прекратит работу на некоторых моделях смартфонов. Список
Об этом сообщает Sky News.
С 1 января 2018 года приложение WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на старых операционных системах.
Объясняя такое решение, представители приложения отмечают, что в момент основания программы операционная поддержка смартфонов сильно отличалась от современной.
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"Около 70% смартфонов в то время имели операционные системы, разработали BlackBerry и Nokia", - пояснила компания.
Сейчас же 99,5% смартфонов поддерживают мобильные операционные системы от Google, Apple и Microsoft.
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WhatsApp точно прекратит свою работу на этих девайсах:
- BlackBerry OS and BlackBerry 10
- Nokia S40
- Nokia Symbian S60
- Android 2.1 и Android 2.2
- Windows Phone 7
- iPhone 3GS/iOS 6
Все другие пользователи приложения не заметят никаких изменений.
- В сентябре Китай сообщил о заблокировании WhatsApp.
- В декабре Facebook выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids.
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