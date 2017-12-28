WhatsApp прекратит работу на некоторых моделях смартфонов. Список

28 декабря, 2017, 15:53

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старой операционной системой

Об этом сообщает Sky News.

С 1 января 2018 года приложение WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на старых операционных системах.

Объясняя такое решение, представители приложения отмечают, что в момент основания программы операционная поддержка смартфонов сильно отличалась от современной.

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"Около 70% смартфонов в то время имели операционные системы, разработали BlackBerry и Nokia", - пояснила компания.

Сейчас же 99,5% смартфонов поддерживают мобильные операционные системы от Google, Apple и Microsoft.

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WhatsApp точно прекратит свою работу на этих девайсах:

BlackBerry OS and BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 и Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6

Все другие пользователи приложения не заметят никаких изменений.