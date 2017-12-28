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WhatsApp прекратит работу на некоторых моделях смартфонов. Список

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старой операционной системой

Об этом сообщает Sky News.

С 1 января 2018 года приложение WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на старых операционных системах.
Объясняя такое решение, представители приложения отмечают, что в момент основания программы операционная поддержка смартфонов сильно отличалась от современной.

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"Около 70% смартфонов в то время имели операционные системы, разработали BlackBerry и Nokia", - пояснила компания.

Сейчас же 99,5% смартфонов поддерживают мобильные операционные системы от Google, Apple и Microsoft.

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WhatsApp точно прекратит свою работу на этих девайсах:

  • BlackBerry OS and BlackBerry 10
  • Nokia S40
  • Nokia Symbian S60
  • Android 2.1 и Android 2.2
  • Windows Phone 7
  • iPhone 3GS/iOS 6

Все другие пользователи приложения не заметят никаких изменений.

 

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