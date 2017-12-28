 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Франции откроют рестораны, где еда будет со списанных из магазинов продуктов

Известный итальянский шеф откроет 2 ресторана, которые будут обслуживать бездомных и малообеспеченных

Об этом сообщает The Straits Times.

Известный итальянский шеф-повар Массимо Ботура откроет рестораны в Париже и Неаполе, что будет готовить блюда из списанных из супермаркетов продуктов. Еда будет бесплатной и ее предоставлять бездомным и малоимущим жителям.

Рестораны назовут Refettorio (с итальянского "трапезная") и разместят на окраинах города. Готовить будут из рецептов Ботури и других известных поваров.

В отличие от бесплатных столовых, в этих заведениях будут работать настоящие официанты и будут разносить еду по столикам. Это ограничит количество одновременных гостей до 96 человек, но повар заявил, что это поможет людям вернуть свое достоинство и контроль над своими жизнями.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, треть мировой пищевой продукции, а именно 1,3 млрд тонн, оказываются на мусорных свалищах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

28 декабря, 2017 четверг

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать