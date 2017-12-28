Во Франции откроют рестораны, где еда будет со списанных из магазинов продуктов
Об этом сообщает The Straits Times.
Известный итальянский шеф-повар Массимо Ботура откроет рестораны в Париже и Неаполе, что будет готовить блюда из списанных из супермаркетов продуктов. Еда будет бесплатной и ее предоставлять бездомным и малоимущим жителям.
Рестораны назовут Refettorio (с итальянского "трапезная") и разместят на окраинах города. Готовить будут из рецептов Ботури и других известных поваров.
В отличие от бесплатных столовых, в этих заведениях будут работать настоящие официанты и будут разносить еду по столикам. Это ограничит количество одновременных гостей до 96 человек, но повар заявил, что это поможет людям вернуть свое достоинство и контроль над своими жизнями.
По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, треть мировой пищевой продукции, а именно 1,3 млрд тонн, оказываются на мусорных свалищах.
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- Весной 2019 года в Норвегии откроется подводный ресторан. Посетители смогут оказаться на глубине пяти метров.
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