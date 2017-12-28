Ветераны АТО заблокировали днепровский автовокзал за отказ продать льготный билет
28 декабря, 2017, 18:06
За отказ продать льготный билет участнику АТО ветераны заблокировали выезд с автовокзала Днепра
Об этом сообщает местное издание "Наш город".
В среду, 27 февраля, в кассе автовокзала Днепра участнику АТО отказали в продаже льготного билета. Кассир и дежурный диспетчер не захотели продать билет, аргументируя это тем, что программа льгот работает некорректно и нет возможности распечатать льготный билет.
В связи с этим АТОшник вызвал патрульную полицию. Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию правоохранителям.
Поэтому сегодня, 28 декабря, ветераны АТО блокировали шлагбаум при въезде к автовокзалу. Они требовали объяснения вчерашней ситуации. После появления директора автовокзала и представителей "Укртрансбезпеки" вокзал был разблокирован.
- В июле подобная акция состоялась в Харькове. Там демобилизованные участники боевых действий на востоке Украины требовали соблюдать закон о льготном проезде в общественном транспорте.
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