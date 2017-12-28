Венгрия читает выводы Венецианской комиссии по-своему - соглашений заключать не хочет, - Глава миссии при НАТО

28 декабря, 2017, 10:18

Несмотря на позитивные для Украины выводы Венецианской комиссии по поводу соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева

Такое мнение высказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает "Укринформ".

"Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближение позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности также", - сказал посол.

По словам Пристайко, потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, которым могло бы быть отрицательное заключение Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая «интересы закарпатских венгров».

"Это - опасная и непродуктивная позиция", - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.

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Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.

МИД Венгрии угрожает заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.

МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.

Во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Украина гарантировала, что будет уменьшать имеющиеся права национальных меньшинств, выполняя языковую норму закона об образовании.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы по украинской реформе образования, которая вызвала критику со стороны Венгрии. Комиссия приняла решение, что неравное отношение к языкам, не относящиеся к официальным языкам ЕС, является "проблематичным". Комиссия написала, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7-ю статью закона.

Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании, которые будут готовиться в тесном контакте с национальными общинами, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

11 декабря Венецианская комиссия официально обнародовала решение о языковой статье закона Украины "Об образовании".