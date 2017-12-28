В Украине впервые выставили работы Сальвадора Дали, созданные с помощью ружья

28 декабря, 2017, 13:10

В среду, 27 декабря, в Днепре открылась уникальная выставка тиражной графики и цветной литографии Сальвадора Дали

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Выставка Biblia Sacra открыта в помещении Музея украинской живописи (пл. Троицкая, 5-А, второй этаж). Все 34 произведения, представленные в музее, являются оригинальными. Возрастное ограничение экспозиции - 16+.

"В Украине нет коллекций Сальвадора Дали. Наши горожане могут гордиться тем, что эту экспозицию впервые в стране демонстрируют именно в Днепре", - рассказал начальник управления культуры горсовета Днепра Евгений Хорошилов.

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На выставке представлены работы в стиле "булетизм", изобретенном художником, - Дали стрелял в картины из старинного ружья пулями с жирной тушью, а затем дорисовал образы.

"Графика и литография, представленные здесь, были собраны из частных коллекций. Этих произведений искусства в Украине еще не видели", - рассказала искусствовед Людмила Тверская.

Выставка будет работать в Днепре в течение трех месяцев.

Напомним, ранее в Ливане нашли картину Сальвадора Дали.