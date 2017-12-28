В Украине уменьшилось количество бедных. В правительстве говорят, что их почти 40%
28 декабря, 2017, 13:08
Количество бедных украинцев, доходы которых меньше реального прожиточного минимума, уменьшилось с 54,5% до 39,4%
Об этом на пресс-конференции заявил министр соцполитики Андрей Рева, передает Еспресо.TV.
"По данным Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", - сказал он.
Также он отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами меньше фактического прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%.
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- По данным ООН, сейчас 60% граждан Украины находятся за чертой бедности.
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