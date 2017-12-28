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В Украине появится вертолетная служба спасения

В 2018 году в Украине будет создана новая государственная система вертолетной службы спасения

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Передо мной как министром в 2018 году стоит ряд конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации",-  сказал Аваков.

В МВД напомнили, что недавно подразделения ГСЧС получили транспортные средства, которые предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов. Георадары-детекторы предназначены для проведения поиска взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла.

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