В Украине появится вертолетная служба спасения
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
"Передо мной как министром в 2018 году стоит ряд конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации",- сказал Аваков.
В МВД напомнили, что недавно подразделения ГСЧС получили транспортные средства, которые предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов. Георадары-детекторы предназначены для проведения поиска взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла.
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