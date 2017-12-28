В Украине еще один банк самоликвидировался

28 декабря, 2017, 18:28

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у "Кредит Оптима Банка", который принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Регулятор отметил, что "Кредит Оптима Банк" стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

Национальный банк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".