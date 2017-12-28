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В столице подешевеет стоимость отопления

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила стоимость услуг "Киевэнерго" для населения

Об этом сообщает УНИАН.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), снизила тарифные планы на 2018 год на 4,1%.

За централизованное отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика комиссия установила оплату в размере 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц.
Все тарифы приведены с учетом НДС.

 

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