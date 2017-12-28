В столице подешевеет стоимость отопления
28 декабря, 2017, 17:33
За централизованное отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика комиссия установила оплату в размере 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила стоимость услуг "Киевэнерго" для населения
Об этом сообщает УНИАН.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), снизила тарифные планы на 2018 год на 4,1%.
За централизованное отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика комиссия установила оплату в размере 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц.
Все тарифы приведены с учетом НДС.
- В ноябре "Киевэнерго" разделилась на 2 компании, одна будет эксплуатировать электросети и распределять электроэнергию, вторая – поставлять ее в дома.
- "Киевэнерго" разработал сервис, в котором пользователи смогут присоединиться к электросети в онлайн-режиме.
- С апреля следующего года столичные дома теплом будет обеспечивать компания "Киевтеплоэнерго", которая заменит "Киевэнерго". Несмотря на это, столица продолжит сотрудничество с "Киевэнерго".
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