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В США создали "заповедник ночного неба". Чтобы ничего не мешало лицезреть звезды

На днях Международная ассоциация темного неба (IDA) одобрила заявку Центрального заповедника темного неба в Айдахо (Central Idaho Dark Sky Reserve), признав его первым таким местом в США

Об этом говорится на сайте организации.

По данным исследователей светового загрязнения, одна треть людей в мире не видит звезд, а это означает, что возникает потребность создавать специальные заповедники, куда могли бы отправиться желающие полюбоваться прекрасными видами ночного неба.

Необычный заповедник, который простирается от Кетчума/Сан-Валли до Стэнли, охватывает более 3600 квадратных километров, что делает его третьим по величине на планете.

 

 

"Центральный заповедник темного неба в Айдахо был создан не только для местных, но и для всех жителей штата и туристов со всего мира, которые могут приехать сюда и насладиться первозданным чудом ночного звездного неба", - сказал мэр города Стэнли и давний сторонник создания заповедника Стив Ботти.

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По данным IDA, для того, чтобы получить официальное звание, местность должна предоставлять "исключительный или примечательный пейзаж неба, звезд и ночной среды".

 

Специалисты уверены, что создание такой территории в Айдахо как нельзя лучше поможет в борьбе с использованием искусственного освещения, которое неблагоприятно сказывается на окружающей среде, а также может оказывать негативное и смертельное влияние на многих существ, включая земноводных, птиц, млекопитающих, насекомых и растений.

Всего в мире насчитывается 12 официальных заповедников темного неба.

 

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