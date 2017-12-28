В России Telegram подал иск к ФСБ
28 декабря, 2017, 07:39
Верховный суд России зарегистрировал иск компании Telegram к ФСБ
Об этом говорится на сайте суда, передает "ЛИГА.нет".
Представители Telegram требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставлять данные пользователей.
14 декабря международная правозащитная группа Агора, представляющая интересы компании Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, что сложилась вокруг мессенджера в России.
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- Напомним, 16 октября в Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей ($12 тысяч) за отказ предоставить ФСБ ключи для раскодирования переписки пользователей. Кроме того, Telegram неоднократно угрожали блокировкой на территории России.
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