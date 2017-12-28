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В России Telegram подал иск к ФСБ

Верховный суд России зарегистрировал иск компании Telegram к ФСБ

Об этом говорится на сайте суда, передает "ЛИГА.нет".

Представители Telegram требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставлять данные пользователей.

14 декабря международная правозащитная группа Агора, представляющая интересы компании Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, что сложилась вокруг мессенджера в России.

Читайте также: Telegram для террористов. Как в России отжимают безопасный мессенджер

  • Напомним, 16 октября в Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей ($12 тысяч) за отказ предоставить ФСБ ключи для раскодирования переписки пользователей. Кроме того, Telegram неоднократно угрожали блокировкой на территории России.
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