В Польше задержали обвиняемого в мошенничестве российского миллиардера, который хотел скрыться в Украине

28 декабря, 2017, 11:03

В аэропорту Варшавы задержали и арестовали экс-главу одной из крупнейших транспортно-строительных компаний в России Андрея Чернякова, которого на родине обвиняют в мошенничестве

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Шопена в Варшаве. Он выдавал себя за гражданина Румынии. Во время прохождения пограничного контроля на выезде из Польши он представил поддельный румынский паспорт.

Отмечается, что Черняков прибыл в Варшаву из немецкого Потсдама, где некоторое время жил, пока местные правоохранительные органы не установили его личность и не начали интересоваться имуществом.

Из столицы Польши бизнесмен хотел вылететь в Украину, надеясь, что страна, которая имеет конфликт с Россией, его не выдаст.

Перед тем, как Чернякова задержали, в Великобритании его осудили за укрывательство имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку бежал из страны.

По информации ТАСС со ссылкой на Окружную прокуратуру Варшавы, они попросили суд продлить арест Чернякова на 40 дней в связи с запущенной Россией процедурой экстрадиции.

"За это время российская сторона должна направить документы по экстрадиции. Если это произойдет, дело будет передано в Окружной суд в Варшаве, который примет решение о допустимости выдачи", - говорится в заявлении прокуратуры.

В 2011 году компания "Космос", владельцем которой является Черняков, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Но впоследствии Черняков уехал за границу, а займы не оплатил. В 2015 году Россия выдала ордер на его арест, после этого его объявили в розыск "Интерпола".