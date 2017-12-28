В Одесской области нашли тела 2 мужчин, закопанных в поле. В полиции и СМИ рассказали, кто эти люди
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Житель села Орловка сообщил правоохранителям, что в направлении кирпичного завода, в сторону поля, на расстоянии около 400 метров от трассы в землю закопан труп.
На указанное место выехали правоохранители. В рамках проведения первоочередных следственных действий были обнаружены тела двух мужчин, которые были закопаны в земле. Там же были обнаружены и фрагменты одежды.
Тела потерпевших осмотрел судебно-медицинский эксперт, после чего их направили в морг.
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил об обнаружении на Одесщине тел мужчин, которых похитили в октябре 2017 года. Это мужчины 1949 и 1956 года рождения.
Аброськин подчеркнул, что подозреваемые в совершении преступления установлены. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по задержанию убийц.
По данным издания trassae95.com, найденные мужчины - это пропавшие 7 октября жители Ренийского района - фермер из Новосельского и неоднократно судимый рениец на прозвище "Позвоночник".
В СМИ сообщают, что в день исчезновения фермеру позвонили с неизвестного номера и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо.
Человек выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил жене и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на автомобиле. После этого связь с мужчиной исчезла.
Позже автомобиль Toyota, который принадлежал фермеру, обнаружили на территории кладбища в Измаильском районе.
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