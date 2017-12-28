В МИД говорят, что кота взяли на работу, но аккаунт в Twitter ему не создавали

28 декабря, 2017, 08:55

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здании в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в соцсети Twitter для него не создавали

Об этом сообщает BBC Украина.

"Кот стал неожиданностью", - так появление Амбассадора описала заместитель начальника управления информации МИД Елена Ващенко.

По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии.

Министр Павел Климкин тогда написал об Амбассадоре в Twitter: "Или на конкурс на должность пришел, или через час Христю Фриланд встречать".

27 декабря у кота появился собственный аккаунт в Twitter. За считанные часы на него подписались более сотни пользователей. Но в министерстве сообщили, что не создавали страницу для кота.

Также добавили, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил.

Ранее стало известно, что кот по кличке Амбассадор "трудоустроился" в Министерстве иностранных дел Украины и получил собственный Twitter-аккаунт.

Между тем во Львове коты работают в музеях, IT-компаниях и книжных магазинах, а зарплату получают в виде корма.

Традиция трудоустройства котов присуща не только Украине: недавно в посольстве Великобритании в Иордании, расположенном в столице страны Аммане, впервые в истории приняли на службу кота.