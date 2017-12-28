В МОН рассказали, насколько вырастет зарплата учителей с 1 января

28 декабря, 2017, 10:27

С 1 января 2018 года украинским учителям увеличат зарплаты на 25%

Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом благодаря увеличению зарплат объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

"В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн", - отметила Гриневич.

Министр рассказала, что на старт реформы в бюджете 2018 заложено почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 млн 818 тыс. - на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн - на повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. - на учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

"Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти - часть средств дает государство, другую часть - местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебными средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новое образовательная среда, и мы должны ее обеспечить", - отметила Гриневич.

По словам министра, образовательная реформа предусматривает установление минимальной зарплаты для учителей на уровне 6400 гривен, что планируется сделать до 2023 года.