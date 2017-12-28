В Киеве теперь можно онлайн присоединиться к электросети

28 декабря, 2017, 16:22

Отныне в столице присоединиться к электросети можно в онлайн-режиме: "Киевэнерго" разработал соответствующий сервис, которому нет аналогов в Украине

Если раньше, чтобы подключить свою квартиру к электросети, киевлянам приходилось идти в Центр обслуживания, то сейчас это можно сделать за несколько минут. Да еще и не выходя из дома. Пройти всю процедуру поможет "Личный кабинет".

В кабинете присоединения к электрическим сетям очень удобно отслеживать стадии своего заказа. Также в этом кабинете клиент может получить и договор и технические условия, и счет на присоединение, - рассказал начальник службы по информационному сопровождению СВП "Киевские электрические сети" ПАО "Киевэнерго" Павел Быстров

Директор структурного обособленного подразделения "Киевские электрические сети" "Киевэнерго" Виталий Шайда объяснил, что для клиентов это является быстрым способом, потому что при подаче заявки автоматически обрабатываются данные и определяется точка присоединения.

Разработчики убеждают - пользоваться кабинетом очень просто. Нужно лишь зайти на сайт и нажать на опцию "Заказать присоединение". Дальше — три простых шага.

Первый шаг это записать свой кадастровый номер, мощность, напряжение присоединения, при этом определить тип и стоимость присоединения, на втором шаге нужно прописать данные о себе и третий шаг — присоединить документы, которые требуются согласно правил присоединения, - сказал Шайда.

Услуга доступна и для частных, и для юридических лиц. В будущем пользователи сервиса смогут онлайн увеличивать мощности на уже присоединенных объектах.