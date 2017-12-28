В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, - СМИ

28 декабря, 2017, 07:26

27 декабря в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход

Об этом сообщает "Громадское".

Внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным источников издания, за рулем авто находился судья с Киевской области.

Патрульные полицейские, присутствовавшие на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника после ДТП уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

"Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959 года рождения", - рассказала патрульная полицейская Алина Гориленко.

По информации "Громадского", водитель внедорожника - судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

В декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель автомобиля Land Rover, что и была на месте ДТП.