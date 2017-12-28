В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, - СМИ
Об этом сообщает "Громадское".
Внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данным источников издания, за рулем авто находился судья с Киевской области.
Патрульные полицейские, присутствовавшие на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника после ДТП уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.
"Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959 года рождения", - рассказала патрульная полицейская Алина Гориленко.
По информации "Громадского", водитель внедорожника - судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.
В декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель автомобиля Land Rover, что и была на месте ДТП.
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