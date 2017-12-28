В Киеве разыскивают мужчину, который пропал в районе Южного моста

28 декабря, 2017, 19:52

В Киеве разыскивают гражданина, который ночью 27 декабря пропал в районе Южного моста

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Разыскивается Евгений Саченко, который пропал в районе Южного моста 27 декабря 2017 года. Последний раз на связь он выходил в 01:50 27.12.2017, после чего полностью исчез.

Был одет в темно-синие джинсы, черные ботинки и черную куртку. Примерно 180 см роста, около 80 кг веса.

Людей, которые владеют какой-либо информацией, просят сообщить "Киев оперативный" в личные сообщения или позвонить по номеру 102.