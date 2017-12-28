В Киеве похитили топ-менеджера криптовалютной биржи, - СМИ

28 декабря, 2017, 18:46

В Киеве похитили специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий - исполнительного директора биржи криптовалют EXMO LLP Павла Лернера

Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, 40-летнего мужчину похитили во вторник, 26 декабря. Когда он вышел из своего офиса в Оболонском районе столицы, мужчины в балаклавах затащили его в черный Mercedes-Benz.

В полиции Киева подтвердили изданию, что в этот день в Киеве действительно похитили человека, однако не уточнили его имени.

Читайте также. 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 человек. Почему это плохо

Павел Лернер является известным российским экспертом по блокчейну. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Британии, но осуществляет основные операции в Украине. В Twitter компания Exmo также заявила, что ее атаковали хакеры.

Читайте также. Что такое биткоин. Все о самой честной валюте

EXMO is under the DDoS attack.



The site will be available within half an hour.



We apologize for the temporary неудобством.



Sincerely, The EXMO Team — EXMO (@Exmo_com) 28 декабря 2017 г.