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В Киеве похитили топ-менеджера криптовалютной биржи, - СМИ

В Киеве похитили специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий - исполнительного директора биржи криптовалют EXMO LLP Павла Лернера

Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, 40-летнего мужчину похитили во вторник, 26 декабря. Когда он вышел из своего офиса в Оболонском районе столицы, мужчины в балаклавах затащили его в черный Mercedes-Benz.

В полиции Киева подтвердили изданию, что в этот день в Киеве действительно похитили человека, однако не уточнили его имени.

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Павел Лернер является известным российским экспертом по блокчейну. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Британии, но осуществляет основные операции в Украине. В Twitter компания Exmo также заявила, что ее атаковали хакеры.

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