В Киеве похитили топ-менеджера криптовалютной биржи, - СМИ
Об этом сообщает ВВС.
По данным издания, 40-летнего мужчину похитили во вторник, 26 декабря. Когда он вышел из своего офиса в Оболонском районе столицы, мужчины в балаклавах затащили его в черный Mercedes-Benz.
В полиции Киева подтвердили изданию, что в этот день в Киеве действительно похитили человека, однако не уточнили его имени.
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Павел Лернер является известным российским экспертом по блокчейну. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Британии, но осуществляет основные операции в Украине. В Twitter компания Exmo также заявила, что ее атаковали хакеры.
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EXMO is under the DDoS attack.— EXMO (@Exmo_com) 28 декабря 2017 г.
The site will be available within half an hour.
We apologize for the temporary неудобством.
Sincerely, The EXMO Team
- Напомним, ранее СБУ разоблачила в Одессе россиянина, который организовал отмывание денег с помощью криптовалют.
- Болгария конфисковала 213 тыс. биткоинив на $3,7 млрд.
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