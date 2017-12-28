В Киеве на новогодние праздники будет ездить ретропоезд

28 декабря, 2017, 19:04

В субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января по Киевскому железнодорожному кольцу будет курсировать ретропоезд

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться в 13:45 со станции Киев-Пассажирский.

"Во время путешествия ретропоездом пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность – здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 16:15", — говорится в сообщении.

На станции Киев-Пассажирский будет действовать выставка исторического подвижного состава, где можно будет осмотреть паровозы различных серий, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.

Поезд поведет бригада из локомотивного депо станции Сновск, которое основано в 1873 году и является базовым депо по обслуживанию паровозов в Украине.

Стоимость билета для взрослых приблизительно 77 грн, для детей – 43 грн. Прибывать поезд после поездки на станцию Киев-Пассажирский.